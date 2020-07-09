Пробне ЗНО

https://racurs.ua/ua/n140869-yak-povernuty-groshi-za-probne-zno-instrukciya-mon.html

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Пробне ЗНО 2020 року було скасовано в останній момент у зв’язку з карантинними заходами. Але майбутні абітурієнти з усієї України вже встигли заплатити за свою участь у тестуванні.

У Міністерстві освіти і науки (МОН) розповіли, як можна повернути гроші за зовнішнє незалежне оцінювання, пишуть УНН.

Для здійснення повернення коштів потрібно мати карту «ПриватБанку», яка оформлена на учасника пробного ЗНО. Важливою умовою є те, що фінансовий телефон у «Приваті» має збігатися з телефоном, який був вказаний під час реєстрації на ЗНО. Учасники, в яких вже є банківська картка «ПриватБанку», отримають SMS-повідомлення про зарахування коштів.

Якщо у вас ще немає банківської картки, то необхідно звернутися до найближчого відділення банку й оформити її безкоштовно. Оформлення карти займе не більше 15 хвилин. Із собою потрібно мати паспорт. Ця послуга також доступна неповнолітнім учасникам ЗНО.

Якщо ж учасник тестування є клієнтом іншого банку, то в «Приват 24» є функція відкриття віртуальної карти без відвідування відділення.

Зазначається, що кошти повертатимуть тільки тій людині, яка реєструвалася для участі в пробному ЗНО. Таким чином повернути гроші на карту батьків не можна.

Станом на 7 липня, МОН повернуло кошти 85 тис. учасників на суму 21 млн грн. Повертати кошти за участь у пробному ЗНО почали 1 липня. Програма повернення діятиме до 1 грудня 2020 року.

Повідомляється, що компенсацію можуть отримати всі учасники, які зареєструвалися на пробне ЗНО і платили за участь у ньому. При цьому кошти виплачують із фонду боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що повернення грошей учасникам пробного зовнішнього незалежного оцінювання затягнеться на півроку.