Пробное ВНО

https://racurs.ua/n140869-kak-vernut-dengi-za-probnoe-vno-instrukciya-mon.html

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Пробное ВНО 2020 года было отменено в последний момент в связи с карантинными мерами. Но будущие абитуриенты со всей Украины уже успели оплатить свое участие в тестировании.

В Министерстве образования и науки (МОН) рассказали, как можно вернуть деньги за несостоявшееся внешнее независимое оценивание, пишут УНН.

Для осуществления возврата средств нужно иметь карту в «ПриватБанке», которая оформлена на участника пробного ВНО. Важным условием является то, что финансовый телефон в «Привате» должен совпадать с телефоном, который был указан при регистрации на ВНО. Участники, у которых уже есть банковская карта «ПриватБанка», получат SMS-сообщение о зачислении средств.

Если у вас еще нет банковской карты, то необходимо обратиться в ближайшее отделение банка и оформить ее бесплатно. Оформление карты займет не больше 15 минут. С собой нужно иметь паспорт. Эта услуга также доступна несовершеннолетним участникам ВНО.

Если же участник тестирования является клиентом другого банка, то в «Приват 24» есть функция открытия виртуальной карты без посещения отделения.

Отмечается, что средства будут возвращать только тому человеку, который регистрировался для участия в пробном ВНО. Таким образом вернуть деньги на карту родителей нельзя.

По состоянию на 7 июля, МОН вернуло средства 85 тыс. участников на сумму 21 млн грн. Возвращать средства за участие в пробном ВНО начали 1 июля. Программа возврата средств будет действовать до 1 декабря 2020 года.

Сообщается, что средства могут получить все участники, которые регистрировались на пробное ВНО и платили за участие в нем. При этом средства выплачивают из фонда борьбы с коронавирусом.

Напомним, ранее мы сообщали, что возврат денег участникам пробного внешнего независимого оценивания затянется на полгода.