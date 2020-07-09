Кредит в 350 млн долл. ожидает Украина от Всемирного банка. Фото: Hubs.ua

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Ракурс

Кредит Всемирного банка в 350 млн долл. рассчитывает получить Украина. Этот вопрос обсудил во время телефонного разговора глава Офиса президента Андрей Ермак с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.

Во время телефонного разговора стороны обсудили возможность получения Украиной первого займа на политику развития в сфере экономического восстановления, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Этот кредит планируют направить на поддержку критически важных реформ для восстановления украинской экономики, а также деньги Всемирного банка помогут смягчить последствия пандемии COVID-19 в Украине.

Кроме того, Ермак и Бьерде обсудили прогресс земельной реформы и реформу корпоративного управления. Отдельно были рассмотрены меры по обеспечению макроэкономической стабильности.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса в Черновицкой области заявил, что из-за заниженного курса гривны многие украинские предприятия недополучили миллионы и были вынуждены закрыться.

По мнению президента, невозможно жить при нынешнем курсе национальной валюты, если госбюджет рассчитан по курсу 30 грн за доллар. Зеленский выразил мнение, что все предприниматели понимают ситуацию вокруг главы Нацбанка.

Как ранее писал «Ракурс», экс-глава Нацбанка Яков Смолий заявил, что на сегодняшний день Украина не может существовать без внешних источников финансирования. Правительство формирует госбюджет с дефицитом, который невозможно покрыть за счет внутренних ресурсов. Поэтому без кредитов МВФ придется включать печатный станок, чтобы этот дефицит профинансировать.