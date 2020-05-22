Вакцинація українців впала на 20%: Зеленський лякає спалахами кору і туберкульозу

https://racurs.ua/ua/n138617-zelenskyy-lyakaie-novymy-spalahamy-koru-i-tuberkulozu-cherez-spad-vakcynaciy-na-20.html

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Вакцинація проти кору, правця та інших хвороб в Україні не припинялася, не зважаючи на епідемію коронавірусної інфекції. За словами президента Володимира Зеленського, нині кількість вакцинацій зменшилася на 20%, що у майбутньому може спровокувати нові спалахи хвороб.

Важливо, щоб ви донесли це до людей. Адже кір, правець, туберкульоз — настільки ж важкі хвороби, не менш небезпечні, ніж коронавірусна інфекція. Треба пояснити українцям, що вакцинація важлива й зараз, — звернувся Зеленський до МОЗ, інформує прес-служба глави держави.





Окрім цього, під час наради у президента стало відомо, що Кабінет міністрів дозволив відновити роботу дитячих садків, однак головною умовою їхнього функціонування стане відповідність санітарно-гігієнічним нормам.

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили про необхідність масової вакцинації проти грипу. Вакцина проти грипу щороку змінює штам вірусу, який входить до її складу. Тому зараз українці ще не зможуть вакцинуватися, оскільки вакцини немає. Її розраховують отримати у липні-вересні.