Вакцинация украинцев упала на 20%: Зеленский пугает вспышками кори и туберкулеза

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Вакцинация против кори, столбняка и других болезней в Украине не прекращалась, несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции. По словам президента Владимира Зеленского, в настоящее время количество вакцинаций сократилось на 20%, что в будущем может спровоцировать новые вспышки заболеваний.

Важно, чтобы вы донесли это до людей. Ведь корь, столбняк, туберкулез — столь же тяжелые болезни, не менее опасные чем коронавирусная инфекция. Надо объяснить украинцам о важности вакцинации, — обратился Зеленский к Минздраву, сообщает пресс-служба главы государства.





Кроме этого, во время совещания у президента стало известно, что Кабинет министров разрешил возобновить работу детских садов, однако главным условием их функционирования станет соответствие санитарно-гигиеническим нормам.

Напомним, ранее в Минздраве заявили о необходимости массовой вакцинации против гриппа. Прививка против гриппа ежегодно меняет штамм вируса, который входит в ее состав. Поэтому сейчас украинцы еще не смогут вакцинироваться, поскольку вакцины нет. Ее рассчитывают получить в июле-сентябре.