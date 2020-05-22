Поліцейська операція. Фото: 33kanal.com

https://racurs.ua/ua/n138616-na-odeschyni-policiya-vzyalasya-za-bandu-rumuna-yaka-teroryzuie-fermeriv-tryvaie-masshtabna.html

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В Одеській області 22 травня триває масштабна поліцейська операція у Ренійському районі.

Поліцейські хочуть «зачистити» Ренійський район від організованих злочинних угруповань, які контролює кримінальний авторитет Олег Попеску на прізвисько Румун. Про це повідомляє «Думська» із посиланням на прес-службу обласної поліції.

Правоохоронці затримали чотирьох осіб, в їхніх будинках вилучили чотири гранати Ф-1 із запалами, дві рушниці, майже 70 набоїв різного калібру, ножі, травматичний пістолет, 50 мобільних телефонів та 23 сім-карти до них, ноутбуки, банківські картки, наркотики з пристроєм для їх вживання, а також інші речові докази протиправної діяльності. Затриманим інкримінують порушення ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) КК України.

Джерело в поліції стверджує, що слідчі дії проводяться одночасно у десятків осіб, які підозрюються в участі у банді. Правоохоронці хочуть змінити сформовану криміногенну ситуацію в регіоні, оскільки зловмисники вже роками залякують місцевих фермерів, вимагаючи від них щомісячну данину, «віджимають» у великих кількостях землю і врожаї, займаються рейдерством. Бандити кидали бойові гранати у двори своїх жертв, підпалювали їхні будинки, підстерігали і обстрілювали автомобілі аграріїв.

Також бандити вимагали щомісячну данину у моряків з міста Рені й погрожували викрадати членів їхніх сімей, якщо ті не платитимуть.

За інформацією «Думської», 55-річний Олег Попеску, відомий також як Румун і Олег Ренійський, займався бандитизмом ще в 1990-х роках. На початку 2000-х авторитета затримала, але згодом він опинився на волі і втік до Румунії, де і досі переховується. Зловмисника оголошували у міжнародний розшук, він внесений до бази даних Інтерполу. Правоохоронці стверджують, що Попеску керує своїми бандитами, які залишилися в Одеській області, з Румунії.

Нагадаємо, сьогодні правоохоронці влаштували обшуки у будинку міського голови Ігоря Плехова. Раніше Служба безпеки України викрила Плєхова та його заступника в організації схеми по заволодінню бюджетними коштами.