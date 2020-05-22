Полицейская операция. Фото: 33kanal.com

https://racurs.ua/n138616-v-odesskoy-oblasti-policiya-vzyalas-za-bandu-rumyna-kotoraya-terroriziruet-fermerov.html

Ракурс

В Одесские области 22 мая продолжается масштабная полицейская операция в Ренийском районе.

Полицейские хотят «зачистить» Ренийский район от организованных преступных группировок, которые контролирует криминальный авторитет Олег Попеску по кличке Румын. Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Правоохранители задержали четырех человек, в их домах изъяли четыре гранаты Ф-1 с запалами, два ружья, почти 70 патронов различного калибра, ножи, травматический пистолет, 50 мобильных телефонов и 23 сим-карты к ним, ноутбуки, банковские карты, наркотики с устройством для их употребления, а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности. Задержанным инкриминируют нарушение ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Источник в полиции утверждает, что следственные действия проводятся одновременно у десятков лиц, которые подозреваются в участии в банде. Правоохранители хотят изменить сложившуюся криминогенную ситуацию в регионе, поскольку злоумышленники уже годами запугивают местных фермеров, требуя от них ежемесячную дань, «отжимают» в больших количествах землю и урожаи, занимаются рейдерством. Бандиты бросали боевые гранаты во дворы своих жертв, поджигали их дома, подстерегали и обстреливали автомобили аграриев.

Также бандиты требовали каждый месяц дань у моряков из города Рени и угрожали похищать членов их семей, если те не будут платить.

По информации «Думской», 55-летний Олег Попеску, известный также как Румын и Олег Ренийский, занимался бандитизмом еще в 1990-х годах. В начале 2000-х авторитета задержала, но впоследствии он оказался на свободе и сбежал в Румынию, где до сих пор скрывается. Злоумышленника объявляли в международный розыск, он внесен в базу данных Интерпола. Правоохранители утверждают, что Попеску руководит своими бандитами, которые остались в Одесской области, из Румынии.

Напомним, сегодня правоохранители устроили обыски в доме городского головы Игоря Плехова. Ранее Служба безопасности Украины разоблачила Плехова и его заместителя в организации схемы по завладению бюджетными средствами.