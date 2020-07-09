Вакцинация детей в Украине. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/n140873-uroven-vakcinacii-snizilsya-v-ukraine-chem-eto-grozit.html

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Иммунизация населения в Украине за последний год снизилась. В частности, вакцинация детей снизилась на 30−40%.

При этом дети нуждаются в вакцинах от кори, краснухи и паротита. Об этом 9 июля заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

По словам главы Минздрава, Украина попала в список стран с высоким риском заболевания в случае, если случится эпидемия. Такое решение приняла Европейская комиссия, которая ранее проводила мониторинг вакцинации в нашем государстве.

Степанов отметил, что лишь 30% детей в Украине вакцинируются по графику. Министр подчеркнул, что вакцинация очень важна для детей до года. Поэтому он призвал родителей провести иммунизацию своих детей.

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что во время карантина уровень вакцинации в Украине упал на 20%. В Министерстве здравоохранения опасаются новых вспышек кори, туберкулеза и столбняка.

Ранее в Минздраве заявили о необходимости массовой вакцинации против гриппа, поскольку вакцина против гриппа ежегодно меняет штамм вируса, который входит в ее состав.