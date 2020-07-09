Яків Смолій. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n140876-yaku-zarplatu-pered-zvilnennyam-otrymav-smoliy.html

Ракурс

Зарплата звільненого голови Нацбанку Якова Смолія у червні не відрізнялася від зарплати більшості міністрів і становла 47 тис. 230 грн. На руки екс-голова НБУ отримав 38 тис. 20,15 грн.

Про це, посилаючись на отриману інформацію від НБУ, повідомляє «Слово і Діло».

Зарплати ж заступників колишнього голови НБУ були значно вищими. Лише Сергій Холод отримав за червень таку ж зарплату, як і Смолій.

Решта заступників за червень отримали наступні зарплати:

Катерина Рожкова — 81 тис. 168,34 грн (на руки отримала 65 тис. 340,51 грн);

Роман Борисенко — 147 тис. 268,89 грн (фактично отримав 118 тис. 231 грн);

Дмитро Сологуб — 120 тис. 27,71 грн (на руки отримав 96 тис. 622,3 грн);

Олег Чурій — 112 тис. 296,93 грн (фактично отримав 90 тис. 399,03 грн).

Як раніше писав «Ракурс», Смолій заявив, що «включення станка» і емісія гривні відразу ж вплине на курс національної валюти та інфляцію. Збільшення грошової маси не допоможе стабілізувати економіку, а лише погіршить ситуацію. Лише збільшення виробництва і експорту готової продукції дозволять покрити дефіцит держбюджету.