Перебування в тюрмі. Фото: vnovgorode.ru

https://racurs.ua/ua/n140877-zakonoproekt-pro-alternatyvni-vydy-pokaran-rozrobyv-min-ust-scho-skasuut.html

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Проект закону про альтернативні види покарань розробили в Міністерстві юстиції.

Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розвитку системи пробації, збільшення альтернатив позбавлення волі та створення умов для зниження рецидивної злочинності». Документ є основним у реформуванні пенітенціарної системи і містить нововведення, пов’язані із зміною видів покарань. Про це заявила заступник міністра юстиції Олена Висоцька, передає «Судово-юридична газета».

За її словами, законопроект розвиває пробаційний нагляд, скасовує такий вид покарання, як обмеження волі та арешт, змінює мінімальні строки позбавлення волі. Також фахівці працюють над реєстром засуджених в Україні, заповнення якого почнеться після закінчення навчань тюремників.

Також зазначається, що сьогодні відбулося засідання комісії з оптимізації установ виконання покарань, на якому ухвалили рішення про оптимізацію Ковельської виховної колонії, Черкаської виправної колонії № 62, Дергачівської виправної колонії № 109, Жовтоводської виправної колонії № 26, Ігренського виправного центру № 133, Чорноморської виправної колонії № 74, Ширяївського виправного центру № 111 та Устинівського виправного центру № 37.

Висоцька зазначила, що засуджених перемістять до інших установ виконання покарань, а персонал установ звільнять, але запропонують роботу в найближчих установах або міжрегіональних управліннях міністерства. Майнові комплекси цих установ запропонують інвесторам.

Нагадаємо, цьогоріч в Україні почали реалізовувати пілотний проект — в СІЗО з’явилися платні камери. У Міністерстві юстиції заявляли, що отримані проекту кошти, зокрема, планувалося спрямувати на ремонт безкоштовних камер.