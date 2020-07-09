Интернет-магазин Amazon оштрафовали. Фото: medium.com

https://racurs.ua/n140878-amazon-oshtrafovali-za-prodaju-tovarov-v-okkupirovannyy-krym.html

Ракурс

Интернет-магазин Amazon оштрафовали на 134 тыс. 523 долл. за работу в оккупированном Российской Федерацией Крыму.

В течение 2011−2018 годов компания предоставляла товары и услуги жителям регионов, которые подпадают под санкции. «Амазон» работал в аннексированном Крыму, Иране и Сирии. При этом в 2015 году руководство магазина заявляло, что прекращает деятельность с клиентами из Крыма. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США.

Также компания обслуживала клиентов, которые фигурируют в санкционных списках России, Кубы, Ирана, Северной Кореи, Судана и Сирии. Нарушения обнаружили в работе автоматизированной системы по проверке клиентов в санкционных списках. Оказалось, что Amazon, нарушив санкции, оказал услуг и товаров на примерно 269 тыс. долл.

В Вашингтоне заявили, что «Амазон» поздно сообщила о некорректной работе системы. Сначала магазин хотели оштрафовать на более чем 1 млн долл, но впоследствии передумали.

Напомним, в 2019 году основатель онлайн-ретейлера Amazon и самый богатый человек на планете по итогам 2018 года Джефф Безос за вечер потерял 6,9 млрд долл. Финансовое положение бизнесмена ухудшилось из-за падения котировок.