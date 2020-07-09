Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Интернет-магазин Amazon оштрафовали. Фото: medium.com

Более 130 тыс. долл. штрафа заплатил Amazon за торговлю в Крыму

9 июл 2020, 12:53
999

Интернет-магазин Amazon оштрафовали на 134 тыс. 523 долл. за работу в оккупированном Российской Федерацией Крыму.

В течение 2011−2018 годов компания предоставляла товары и услуги жителям регионов, которые подпадают под санкции. «Амазон» работал в аннексированном Крыму, Иране и Сирии. При этом в 2015 году руководство магазина заявляло, что прекращает деятельность с клиентами из Крыма. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США.

Также компания обслуживала клиентов, которые фигурируют в санкционных списках России, Кубы, Ирана, Северной Кореи, Судана и Сирии. Нарушения обнаружили в работе автоматизированной системы по проверке клиентов в санкционных списках. Оказалось, что Amazon, нарушив санкции, оказал услуг и товаров на примерно 269 тыс. долл.


В Вашингтоне заявили, что «Амазон» поздно сообщила о некорректной работе системы. Сначала магазин хотели оштрафовать на более чем 1 млн долл, но впоследствии передумали.

Напомним, в 2019 году основатель онлайн-ретейлера Amazon и самый богатый человек на планете по итогам 2018 года Джефф Безос за вечер потерял 6,9 млрд долл. Финансовое положение бизнесмена ухудшилось из-за падения котировок.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter


.





Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров