Владимир Зеленский. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n140879-vtoraya-volna-covid-19-i-ucheba-v-shkolah-zelenskiy-dal-optimistichnyy-prognoz-video.html

Ракурс

Вторая волна COVID-19 вполне вероятна и к ней готовятся многие страны мира. По мнению же президента Владимира Зеленского, Украине удастся избежать второй волны. Во всяком случае, на это очень рассчитывают в правительстве.

Мало того, Зеленский выразил надежду, что украинские дети смогут с 1 сентября пойти в школу и заниматься в нормальной социальной среде. Такую точку зрения президент озвучил в комментарии журналистам в рамках своей рабочей поездки на Волынь.

Тем не менее, Зеленский уточнил, что не может гарантировать этого на 100%, потому что ни в одной стране в мире пока что не удалось взять под контроль распространения коронавируса.

В настоящее время в Украине нет предпосылок для возникновения второй волны коронавируса, но граждане должны соблюдать все правила предосторожности, чтобы количество новых случаев заражения не увеличивалось.

Также Зеленский отметил, что Украина технически не готова к введению дистанционного обучения, потому что во многих регионах нет хорошего интернета.

Как ранее писал «Ракурс», министр здравоохранения Максим Степанов всего несколько дней назад во время брифинга заявил, что в Закарпатской, Волынской и Ровенской областях Минздрав готовится разворачивать больницы второй волны коронавируса.