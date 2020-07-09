Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Пленки Деркача

Порошенко якобы любезничал с Путиным в разгар войны и обсудил с Байденом диверсии в Крыму — новые «пленки Деркача»

9 июл 2020, 14:06
999

Новые «пленки Деркача», голоса на которых якобы принадлежат пятому президенту Петру Порошенко и бывшему вице-президенту США Джо Байдену, а также главе России Владимиру Путину, опубликовал 9 июля нардеп Андрей Деркач.

Он провел пресс-конференцию, в рамках которой опубликовал новые записи, которые якобы свидетельствуют о госизмене Порошенко. В частности, одиозный нардеп представил запись разговора людей «с голосами, похожими на голоса Петра Порошенко и президента России Владимира Путина».

Данный разговор якобы был записан 30 апреля 2015 года — через два месяца после трагедии в Дебальцево. Разговор начинается с того, что стороны обсуждают миротворцев на Донбассе. Якобы Порошенко говорит, что западные партнеры не в восторге от этой идеи и считают, что это российская ловушка. На что человек с голосом, похожим на Путина, отвечает, что эту тему должны обсудить тогдашний глава МИД Украины Павел Климкин и его коллега из РФ Сергей Лавров.

Порошенко также пригласил представителя России в Украину, чтобы они смогли обсудить проведение трехсторонних контактных групп в Минске, на что Путин ответил согласием и пообещал дать соответствующее распоряжение Лаврову. Порошенко отметил, что этот шаг помог бы сторонам наладить диалог.

После этого якобы главы двух стран перешли к обмену любезностями. В частности, они поговорили о Международном дне труда, который отмечается 1 мая. И Путин, и Порошенко поделились тем, что будут раздавать различные награды к этому празднику.

После этого Путин якобы спросил Порошенко, как он справляется со своими обязанностями. На что Порошенко ответил, что справляется, и чем дальше — тем легче.

Уже выстраивается какая-то вертикаль, потому что когда я пришел — было не просто. Но политическую стабилизацию в условиях экономических проблем, мягко говоря, выстраивать совсем не просто. Но длинной очереди желающих на должность президента Украины не наблюдается, — отметил Порошенко.

На что Путин сказал, что Украина — красивая и интересная страна.

Порошенко также рассказал, что гордится своим рейтингом и доверием украинцев, а Путин ответил, что это действительно важно.

Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку. Спасибо большое! — сказал на прощание Порошенко.

Обнимаю. До свидания, давайте, — ответил ему Путин.

Пленки Байдена

Пленки Байдена

Пленки Байдена

Пленки Байдена

Также Деркач опубликовал запись разговора, на котором якобы фигурируют Порошенко и Байден. Этот разговор якобы был записан 19 августа 2016 года. В разговоре Байден раскритиковал Порошенко за то, что он хотел устроить диверсии в Крыму.

Речь, очевидно, идет о событиях 2016 года. Тогда ряд СМИ писали, что оккупанты задержали в Крыму представителей украинских спецслужб, которые планировали подорвать дамбу через озеро Сиваш, из-за чего затопленными оказались бы некоторые села в Крыму. И Порошенко, и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов отрицали эту информацию.

Однако из опубликованного разговора становится понятно, что спецоперация действительно могла готовиться, и Байден остался этим очень недоволен. На что якобы Порошенко ответил, что такое больше не повторится. Он отметил, что на момент произошедшего он был с рабочим визитом в Азии. По словам экс-президента, он также думал об увольнении главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины, однако если он это сделает, это будет признанием вины.

Пленки Байдена

Пленки Байдена

Пленки Байдена


Пленки Байдена

На вопрос Байдена, знал ли Порошенко об этой спецоперации, экс-президент не дал прямой ответ. После этого Байден на повышенных тонах начал требовать, чтобы такое повторялось, и Порошенко заверил, что подобного больше не случится.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter


.





Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров