Пленки Деркача

https://racurs.ua/n140883-poroshenko-yakoby-lubeznichal-s-putinym-v-razgar-voyny-i-obsudil-s-baydenom-diversii-v-krymu.html

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Новые «пленки Деркача», голоса на которых якобы принадлежат пятому президенту Петру Порошенко и бывшему вице-президенту США Джо Байдену, а также главе России Владимиру Путину, опубликовал 9 июля нардеп Андрей Деркач.

Он провел пресс-конференцию, в рамках которой опубликовал новые записи, которые якобы свидетельствуют о госизмене Порошенко. В частности, одиозный нардеп представил запись разговора людей «с голосами, похожими на голоса Петра Порошенко и президента России Владимира Путина».

Данный разговор якобы был записан 30 апреля 2015 года — через два месяца после трагедии в Дебальцево. Разговор начинается с того, что стороны обсуждают миротворцев на Донбассе. Якобы Порошенко говорит, что западные партнеры не в восторге от этой идеи и считают, что это российская ловушка. На что человек с голосом, похожим на Путина, отвечает, что эту тему должны обсудить тогдашний глава МИД Украины Павел Климкин и его коллега из РФ Сергей Лавров.

Порошенко также пригласил представителя России в Украину, чтобы они смогли обсудить проведение трехсторонних контактных групп в Минске, на что Путин ответил согласием и пообещал дать соответствующее распоряжение Лаврову. Порошенко отметил, что этот шаг помог бы сторонам наладить диалог.

После этого якобы главы двух стран перешли к обмену любезностями. В частности, они поговорили о Международном дне труда, который отмечается 1 мая. И Путин, и Порошенко поделились тем, что будут раздавать различные награды к этому празднику.

После этого Путин якобы спросил Порошенко, как он справляется со своими обязанностями. На что Порошенко ответил, что справляется, и чем дальше — тем легче.

Уже выстраивается какая-то вертикаль, потому что когда я пришел — было не просто. Но политическую стабилизацию в условиях экономических проблем, мягко говоря, выстраивать совсем не просто. Но длинной очереди желающих на должность президента Украины не наблюдается, — отметил Порошенко.

На что Путин сказал, что Украина — красивая и интересная страна.

Порошенко также рассказал, что гордится своим рейтингом и доверием украинцев, а Путин ответил, что это действительно важно.

Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку. Спасибо большое! — сказал на прощание Порошенко.

Обнимаю. До свидания, давайте, — ответил ему Путин.

Также Деркач опубликовал запись разговора, на котором якобы фигурируют Порошенко и Байден. Этот разговор якобы был записан 19 августа 2016 года. В разговоре Байден раскритиковал Порошенко за то, что он хотел устроить диверсии в Крыму.

Речь, очевидно, идет о событиях 2016 года. Тогда ряд СМИ писали, что оккупанты задержали в Крыму представителей украинских спецслужб, которые планировали подорвать дамбу через озеро Сиваш, из-за чего затопленными оказались бы некоторые села в Крыму. И Порошенко, и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов отрицали эту информацию.

Однако из опубликованного разговора становится понятно, что спецоперация действительно могла готовиться, и Байден остался этим очень недоволен. На что якобы Порошенко ответил, что такое больше не повторится. Он отметил, что на момент произошедшего он был с рабочим визитом в Азии. По словам экс-президента, он также думал об увольнении главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины, однако если он это сделает, это будет признанием вины.

На вопрос Байдена, знал ли Порошенко об этой спецоперации, экс-президент не дал прямой ответ. После этого Байден на повышенных тонах начал требовать, чтобы такое повторялось, и Порошенко заверил, что подобного больше не случится.