Плівки Деркача. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/ua/n140892-plivky-derkacha-na-myli-besidy-putina-i-poroshenka-vidreaguvaly-v-kremli.html

Ракурс

Нові «плівки Деркача», які були опубліковані 9 липня, обговорюють й у Росії. Зокрема, прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що не чув про ці записи.

Він також розповів, що розмови глав держав проходять у закритому режимі. Про це він сказав в коментарі ТАСС, відповідаючи на питання, чи є запис розмови достовірним.

Пєсков зазначив, що не знає, як хто-небудь міг би зробити запис розмов президентів.

Але я не знаю просто, про що ви говорите, ми не знайомі з цією публікацією, — додав Пєсков.

Як писав «Ракурс», йдеться про записи розмови нібито між Порошенком і Путіним, який відбувся 30 квітня 2015 року. Зокрема, глави держав нібито говорили про миротворців на Донбасі. Після цього глави держав почали обмінюватися люб’язностями. Зокрема, Путін похвалив Порошенка за високий рейтинг, а на прощання сказав тодішньому президенту України: «Обіймаю».