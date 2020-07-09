Повернути російську в школи просили мешканці неіснуючих сіл. Фото: zik.ua

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Засідання Конституційного суду (КСУ) щодо закону про функціонування української мови не пройшло без конфузів.

Колишній народний депутат від «Опозиційного блоку» Олександр Долженков попросив долучити до розгляду клопотання жителів неіснуючих у Харківській області сіл. Екс-нардеп попросив суд долучити до подання звернення депутатів «Ізюмської районної ради», до якої, в свою чергу, звернулися, за його словами, жителі двох сіл Ізюмського району Стара та Нова Некрасівка. Про це повідомляє «Обозреватель».

Екс-нардеп стверджує, що ці селяни вимагають, щоб у їхні школи повернули вивчення російської мови та літератури. Місцеві мешканці начебто переконані, що без мови країни-окупанти їхні діти не матимуть повноцінного розвитку. Однак відомо, що в Ізюмському районі Харківської області відсутні такі села, але вони є в Ізмаїльському районі Одеської області.

Директор Інституту української мови Павло Гриценко, який був присутній на сьогоднішньому засіданні КСУ, заявив, що в селах Стара Некрасівка та Нова Некрасівка вже понад сотню років проживають старовіри, які ще за царської Росії оселилися на півдні Одеської області. Науковець запевнив, що жодних конфліктів на мовному ґрунті в тому регіоні і в тих населених пунктах не було.

Зазначається, що суддя КСУ Ігор Сліденко на засіданні 7 липня запідозрив Долженкова в цитуванні воєнної доктрини президента Росії Володимира Путіна. Його обурило формулювання «російськомовне населення» України.

Нагадаємо, з 7 липня Конституційний суд України розглядає закон про державну мову, а саме — його конституційність. Це засідання проводиться через подання, яке ініціювали 55 народних депутатів, — вони заявляють про неконституційність цього закону.