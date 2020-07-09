Вернуть русский язык в школы просили жители несуществующих сел. Фото: zik.ua

https://racurs.ua/n140891-zaschischat-russkiy-yazyk-ot-imeni-jiteley-nesuschestvuuschih-sel-prishel-eks-nardep-v-ksu.html

Ракурс

Заседание Конституционного суда (КСУ) по рассмотрению закона о функционировании украинского языка не прошло без конфузов.

Бывший народный депутат от «Оппозиционного блока» Александр Долженков попросил приобщить к рассмотрению ходатайство жителей несуществующих в Харьковской области сел. Экс-нардеп попросил суд приобщить к представлению обращение депутатов «Изюмского районного совета», в который, в свою очередь, обратились, по его словам, жители двух сел Изюмского района Старая и Новая Некрасовка. Об этом сообщает «Обозреватель».

Экс-нардеп утверждает, что эти селяне требуют, чтобы в их школы вернули изучения русского языка и литературы. Местные жители якобы убеждены, что без языка страны-оккупанты их дети не получат полноценного развития. Однако известно, что в Изюмском районе Харьковской области отсутствуют такие села, но они есть в Измаильском районе Одесской области.

Директор Института украинского языка Павел Гриценко, который присутствовал на сегодняшнем заседании КСУ, заявил, что в селах Старая Некрасовка и Новая Некрасовка уже более сотни лет проживают староверы, которые еще при царской России поселились на юге Одесской области. Ученый заверил, что никаких конфликтов на языковой почве в том регионе и в тех населенных пунктах не было.

Отмечается, что судья КСУ Игорь Слиденко на заседании 7 июля заподозрил Долженкова в цитировании военной доктрины президента России Владимира Путина. Его возмутила формулировка «русскоязычное население» Украины.

Напомним, с 7 июля Конституционный суд Украины рассматривает закон о государственном языке, а именно — его конституционность. Это заседание проводится из-за представления, которое инициировали 55 народных депутатов, — они заявляют о неконституционности этого закона.