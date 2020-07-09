Маску-перекладач показали на відео

Маска з функцією перекладу. Фото: Donut Robotics

https://racurs.ua/ua/n140889-masku-perekladach-pokazaly-na-video.html

Ракурс

Захисну маску, яка вміє перекладати і транслітерувати, представили у Японії. Новий стартап може виконувати перекладача на дев’ять мов світу.

Зараз маска може працювати з японською, англійською, китайською, французькою, корейською, тайською, іспанською, в'єтнамською та малайзійською мовами, повідомляє Designboom.



Компанія-розробник захисного засобу для дихальних шляхів Donut Robotics також забезпечила пристрій функцією записування розмов. Для цього використовується технологія Bluetooth, завдяки якій можна під'єднати маску до смартфону.



За допомогою краудфандингу проект винаходу зібрав понад 260 тис. дол.

Перші маски-перекладачі вийдуть у продаж уже на початку вересня. Вартість однієї маски становитиме 37 дол. Планується, що в майбутньому продажі пристрою будуть розширені на ринки Сполучених Штатів, Європи та Китаю.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що художниця зі США створила маску для обличчя, на якій під час дихання з’являється карта мародерів із «Гаррі Поттера».