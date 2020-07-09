Аркадій Бабченко. Фото: НВ

https://racurs.ua/ua/n140888-babchenko-stav-terorystom-i-ekstremistom-u-rosiyi.html

Ракурс

Журналіста Аркадія Бабченка, який у лютому 2017 року залишив Російську Федерацію, внесено Федеральною службою з фінансового моніторингу РФ до списку екстремістів і терористів.

Про це свідчить запис на сайті «Росфінмоніторингу».

Причини внесення імені Бабченка до цього переліку на сайті не повідомляються.

Журналіст відреагував на повідомлення про внесення його до переліку терористів і екстремістів. Він заявив, що повідомлення його застало зненацька, коли він займався приготуванням обіду на кухні. Окрім того, рівно о 13.00 йому надійшло повідомлення, що він більше не може використовувати картку «Яндекс» в Apple pay.

Як відомо, Бабченко після від’їзду з Росії деякий час жив у Празі, а потім почав працювати на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві.

29 травня 2018 року з’явилася інформація про вбивство Бабченка в Києві, але вже наступного дня голова СБУ Василь Грицак та генпрокурор Юрій Луценко повідомили, що журналіст живий. За словами чиновників, смерть Бабченка була інсценована спеціально, щоб затримати замовника вбивства російського журналіста.

Як раніше писав «Ракурс», наприкінці червня заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв був оголошений у міжнародний розшук Слідчим комітетом Російської Федерації. У відповідь на це Муждабаєв опублікував у Facebook пост, у якому «подякував гестапо російського рейху за високу оцінку» його участі в боротьбі з російською агресією.