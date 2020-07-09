В Криму арештували кримських татар. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n140887-figurantiv-spravy-hizb-ut-tahrir-zaareshtuvaly-v-okupovanomu-krymu.html

Ракурс

Репресії проти кримських татар, які влаштовує окупаційна влада Криму місцевим мешканцям, не припиняються.

Сьогодні так званий Київський районний суд в окупованому Сімферополі до 9 вересня заарештував затриманих позавчора кримських татар Аліма Суф’янова і Сейрана Хайретдінова. Засідання проходило в закритому режимі, а біля суду мітингували понад 100 осіб. Про це 9 липня повідомляється на сторінці громадської організації «Кримська солідарність» у Facebook.

Київський районний суд виніс рішення утримання під вартою до 9 вересня 2020 року, — зазначається в повідомленні організації.



Як відомо, 7 липня Київський районний суд Сімферополя відправив Олександра Сізікова під домашній арешт до 2 вересня. А 8 липня Київський районний суд Сімферополя заарештував до 2 вересня Еміля Зіятдінова, Ісмета Ібрагімов, Зекір’ю Муратова і Вадима Бектемірова.

Нагадаємо, два дні тому у Криму окупанти затримали шістьох кримських татар у «справі Хізб ут-Тахрір». Співробітники ФСБ вдерлися в житло місцевих мешканців о 4.00. Того ж дня російські силовики затримали ще одного кримського татарина, якого підозрюють у причетності до міжнародної ісламської політичної партії «Хізб ут-Тахрір».