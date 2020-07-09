В Крыму арестовали крымских татар. Фото: Радіо Свобода

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Ракурс

Репрессии против крымских татар, которые устраивает оккупационная власть Крыма местным жителям, не прекращаются.

Сегодня так называемый Киевский районный суд в оккупированном Симферополе до 9 сентября арестовал задержанных позавчера крымских татар Алима Суфьянова и Сейрана Хайретдинова. Заседание проходило в закрытом режиме, а у суда митинговали более 100 человек. Об этом 9 июля сообщается на странице общественной организации «Крымская солидарность» в Facebook.

Киевский районный суд вынес решение содержания под стражей до 9 сентября 2020 года, — отмечается в сообщении организации.



Как известно, 7 июля Киевский районный суд Симферополя отправил Александра Сизикова под домашний арест до 2 сентября. А 8 июля Киевский районный суд Симферополя арестовал до 2 сентября Эмиля Зиятдинова, Исмета Ибрагимова, Зекирью Муратова и Вадима Бектемирова.

Напомним, два дня назад в Крыму оккупанты задержали шесть крымских татар по «делу Хизб ут-Тахрир». Сотрудники ФСБ ворвались в жилье местных жителей в 4.00. В тот же день российские силовики задержали еще одного крымского татарина, которого подозревают в причастности к международной исламской политической партии «Хизб ут-Тахрир».