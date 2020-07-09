Селфи с 200 грн сделал Зеленский. Фото: канал президента в Телеграме

https://racurs.ua/n140885-foto-s-200-grn-sdelal-zelenskiy.html

Ракурс

Владимир Зеленский опубликовал селфи с 200 грн на фоне въездной башни Луцкого замка. Именно этот памятник изображен на обратной стороне купюры.

Фото президента во время рабочего визита в Волынскую область появилось сегодня на его страницах в соцсетях.

Похоже?.. Всегда мечтал сравнить рисунок с реальностью. В замке почувствовал дух истории и волынских легенд, — говорится в подписи к фото.

Вчера президент также баловал украинцев своим селфи — снимок был сделан на фоне университета им. Юрия Федьковича в Черновцах.

Украина красивая своими места и людьми в каждом уголке! И это то, что нас объединяет, — так Зеленский прокомментировал свое фото.



Напомним, сегодня Зеленский поехал в Волынскую область. В рамках своего визита он должен посетить 204-ю Севастопольскую бригаду тактической авиации в Луцке. Накануне поездки президента в сети разгорелся скандал из-за того, что военным этой бригады приказали выгребать воду из луж на разбитой дороге возле воинской части. При этом «вооружили» бойцов пластиковыми бутылками и вениками из веток деревьев.