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Ракурс
Селфі з 200 грн зробив Зеленський. Фото:

Фото з 200 грн зробив Зеленський

9 лип 2020, 14:26
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Володимир Зеленський опублікував селфі з 200 грн на тлі в’їзної вежі Луцького замку. Саме ця пам’ятка зображена на звороті купюри.

Фото президента під час робочого візиту у Волинську область з’явилося сьогодні на його сторінках у соцмережах.

Схоже?.. Завжди мріяв порівняти малюнок із реальністю. У замку відчув дух історії та волинських легенд, — йдеться в підписі до фото.

Селфі з 200 грн зробив Зеленський. Фото: канал президента у Телеграмі

Вчора президент також балував українців своїм селфі — знімок був зроблений на тлі Національного університету ім. Юрія Федьковича в Чернівцях.

Україна красива своїми місцями і людьми у кожному куточку! І це те, що нас єднає, — так Зеленський прокоментував своє фото.


Селфі з 200 грн зробив Зеленський. Фото: канал президента у Телеграмі

Нагадаємо, сьогодні Зеленський поїхав у Волинську область. У рамках свого візиту він має відвідати 204-ту Севастопольську бригаду тактичної авіації у Луцьку. Напередодні поїздки президента у мережі розгорівся скандал через те, що військовим цієї бригади наказали вигрібати воду з калюж на розбитій дорозі біля військової частини. При цьому «озброїли» бійців пластиковими пляшками і віниками з гілок дерев.

Джерело: Ракурс


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