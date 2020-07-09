25 млн грн на фільм дістав Сенцов із держбюджету і нарвався на критику

Фільм Сенцова отримає фінансування з держбюджету. Фото: censor.net

https://racurs.ua/ua/n140884-25-mln-grn-na-film-distav-sencov-iz-derjbudjetu-i-narvavsya-na-krytyku.html

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Фільм «Носоріг» українського режисера Олега Сенцова отримає державну підтримку у розмірі 25 млн грн.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Ради державної підтримки кінематографії. Про це 9 липня повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на власній сторінці у Facebook.

Сам колишній бранець Кремля вже відреагував на подію. На власній сторінці у Facebook Сенцов написав, що зйомки кінострічки заплановані на осінь.

Ні в кого з експертів не виникло сумнівів щодо підтримки цього довгоочікуваного проекту, єдине, потрібно було знайти правильне юридичне рішення, — йдеться в повідомленні.

Народний депутат зі «Слуги народу» Олександр Дубінський не дуже вдоволений тим, що фільм «Носоріг» отримає таку суму з бюджету держави. Нардеп у Фейсбуці написав, що за ці 25 млн грн можна було б купити 50 квартир на Київщині для ветеранів АТО або їхніх сімей. Дубінський стверджує, що фільм Сенцова розповідає про життя бандитів у 90-ті роки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів під час засідання 8 липня виділив Міністерству культури України 1 млрд грн на підтримку культури та креативних індустрій. Частину грошей Мінкульт отримав із COVID-фонду.