25 млн грн на фильм получил Сенцов из госбюджета и нарвался на критику

Фильм Сенцова получит финансирование из госбюджета. Фото: censor.net

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Фильм «Носорог» украинского режиссера Олега Сенцова получит государственную поддержку в размере 25 млн грн.

Соответствующее решение было принято на заседании Совета государственной поддержки кинематографии. Об этом 9 июля сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

Сам бывший пленник Кремля уже отреагировал на произошедшее. На собственной странице в Facebook Сенцов написал, что съемки киноленты запланированы на осень.

Ни у кого из экспертов не возникло сомнений относительно поддержки этого долгожданного проекта, единственное, нужно было найти правильное юридическое решение, — говорится в сообщении.

Народный депутат из «Слуги народа» Александр Дубинский не очень доволен тем, что фильм «Носорог» получит такую сумму из бюджета государства. Нардеп в Фейсбуке написал, что за эти 25 млн грн можно было бы купить 50 квартир на Киевщине для ветеранов АТО или их семей. Дубинский утверждает, что фильм Сенцова рассказывает о жизни бандитов в 90-е годы.

Напомним, Кабинет министров во время заседания 8 июля выделил Министерству культуры Украины 1 млрд грн на поддержку культуры и креативных индустрий. Часть денег Минкульт получил из COVID-фонда.