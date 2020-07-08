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1 млрд грн дал Кабмин на спасение культуры

1 млрд грн дал Кабмин на спасение культуры — куда потратят деньги (ДОКУМЕНТ)

8 июл 2020, 17:11
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Министерство культуры Украины получило 1 млрд грн на поддержку культуры и креативных индустрий. Соответствующие средства выделил Кабинет министров на заседании 8 июля.

В частности, часть денег Министерство культуры получило из COVID-фонда. Эти деньги направят на обеспечение, подготовку и участие спортсменов национальных сборных команд в соревнованиях международного уровня. Об этом говорилось на заседании Кабмина.

Остальные расходы расписал сам министр культуры Александр Ткаченко в соцсетях. По словам министра, выделенный 1 млрд грн распределят так:


  • 590 млн грн — на стипендии самозанятым художникам, поддержку проектов в сферах культуры и искусств, креативных индустрий и туризма;
  • 150 млн грн — на гранты через Украинский институт книги;
  • 50 млн грн — на поддержку кино;
  • 100 млн грн — для проведения конкурса по отбору проектов на производство сериалов патриотического направления.

Он добавил, что часть бюджета пойдет на компенсацию потерь учреждений культуры за период карантина: на оплату коммунальных услуг, услуг по пожарной безопасности и охраны.

Министр также отметил, что антикризисный план для культуры и креативных индустрий предусматривал выделение 1,9 млрд грн. Ткаченко надеется, что вторую половину суммы Кабмин тоже вскоре выделит Минкульту.


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