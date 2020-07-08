1 млрд грн дав Кабмін на порятунок культури

https://racurs.ua/ua/n140846-1-mlrd-grn-dav-kabmin-na-poryatunok-kultury-kudy-vytratyat-groshi-dokument.html

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Міністерство культури України отримало 1 млрд грн на підтримку культури та креативних індустрій. Відповідні кошти виділив Кабінет міністрів під час засідання 8 липня.

Зокрема, частину грошей Міністерство культури отримало із COVID-фонду. Ці гроші направлять на забезпечення та підготовки та участі спортсменів національних збірних команд у змаганнях міжнародного рівня. Про це йшлося під час засідання Кабміну.

Решту витрат розписав сам міністр культури Олександр Ткаченко у соцмережах. За словами міністра, виділений 1 млрд грн розподілять так:

590 млн грн — на стипендії самозайнятим митцям, підтримку проектів у сферах культури та мистецтв, креативних індустрій та внутрішнього туризму;

150 млн грн — на гранти через Український інститут книги;

50 млн грн — на підтримку кіно;

100 млн грн — для проведення конкурсу з відбору проектів на виробництво серіалів патріотичного спрямування.

Він додав, що частина бюджету піде на компенсацію втрат закладів культури за період карантину: для оплати комунальних послуг, послуг з пожежної безпеки та охорони.

Міністр також зазначив, що антикризовий план для культури та креативних індустрій передбачав виділення 1,9 млрд грн. Ткаченко сподівається, що другу половину суми Кабмін теж незабаром виділить Мінкульту.