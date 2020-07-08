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Ракурс
Компенсації за затримку пенсій і зарплат пропонують встановити у Кабміні. Фото: glavcom.ua

Компенсації за затримки пенсій та зарплат пропонує платити українцям Кабмін (ДОКУМЕНТ)

8 лип 2020, 16:38
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Кабінет міністрів України пропонує платити українським громадянам компенсації за затримку грошових виплат.

Уряд 8 липня розглянув законопроект про перелік видів грошових доходів, за порушення строків виплати яких громадянам нараховується компенсація. Про це сьогодні повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

До таких виплат пропонують включити щомісячне грошове довічне утримання з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством.

Сюди ж включать пенсію, соціальні виплати, стипендії, заробітну плату та суму індексації грошових доходів громадян.

Документ: Олексій Гончаренко у Telegram

Документ: sud.ua


Документ: sud.ua

Нагадаємо, у квітні Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення додаткових 6 млрд грн Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Джерело: Ракурс


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