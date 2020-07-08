Податок у 6 тис. грн за пай землі пропонують ввести в Україні

https://racurs.ua/ua/n140841-podatok-v-6-tys-grn-za-pay-zemli-shmygal-prosyt-ne-kvapyty-podiyi.html

Ракурс

Податок на землю для селян вводити зараз не потрібно, заявляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль. На його думку, законопроект, яким пропонується ввести такий податок в Україні, зараз не на часі.

Прем'єр закликав Верховну Раду не поспішати з ухваленням ініціативи через кризу, викликану коронавірусом. Про це Шмигаль заявив під час засідання Кабміну сьогодні, 8 липня.

Цей закон є передчасним з урахуванням нинішньої ситуації і кризи, — зазначив Шмигаль, але наголосив, що до цього питання варто повернутися після подолання її наслідків.

Законопроект № 3131 про детінізацію виробництва сільгосппродукції був розроблений народними депутатами від «Слуги народу» і пропонує стягувати податок із кожного гектара землі сільськогосподарського призначення незалежно від того, скільки заробив фермер.

Експерти відзначають, що введення податку може посприяти тому, що селяни почнуть позбуватися своєї власності, а скуповувати ці землі за безцінь будуть агрохолдинги й великі підприємства.

У свою чергу прихильники ухвалення законопроекту стверджують, що податок на землю допоможе уникнути спекуляцій при відкритті ринку землі. За допомогою цього податку власникам земельних ділянок буде невигідно не вирощувати на них культури.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні ухвалили закон про ринок землі.