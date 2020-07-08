Налог в 6 тыс. грн за пай земли предлагают ввести в Украине

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Налог на землю для селян вводить сейчас не нужно, заявляет премьер-министр Денис Шмыгаль. По его мнению, законопроект, который предлагается ввести такой налог в Украине, сейчас второстепенен.

Премьер призвал Верховную Раду не торопиться с принятием инициативы из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом Шмыгаль заявил во время заседания Кабмина сегодня, 8 июля.

Этот закон является преждевременным с учетом нынешней ситуации и кризиса, — отметил Шмыгаль, но подчеркнул, что к этому вопросу стоит вернуться после преодоления его последствий.

Законопроект № 3131 о детенизации производства сельхозпродукции был разработан народными депутатами от «Слуги народа» и предлагает взимать налог с каждого гектара земли сельскохозяйственного назначения независимо от того, сколько заработал фермер.

Эксперты отмечают, что введение налога может поспособствовать тому, что селяне начнут избавляться от своей собственности, а скупать эти земли за бесценок будут агрохолдинги и крупные предприятия.

В свою очередь сторонники принятия законопроекта утверждают, что налог на землю поможет избежать спекуляций при открытии рынка земли. С помощью этого налога владельцам земельных участков будет невыгодно не выращивать на них культуры.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине приняли закон о рынке земли.