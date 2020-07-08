Украли украденное — проделки «смотрящего» Ермака с активами беглеца Клименко проверит полиция

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Гео Лерос, нардеп от «Слуги народа», заявил, что сведения о преступлении «человека» главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса Комарницкого проверит Нацполиция. «Слуга» обнародовал документы в подтверждение своих слов.

Факт того, как имущество министра грабителя доходов и сборов Клименко было украдено из Агентства по розыску и управлению активами, украденными Януковичем, будут расследовать. Какая ирония, люди Ермака украли краденое, — написал Лерос на своей странице в Фейсбук.

Речь идет о бывшем депутате Киевсовета и соратнике Леонида Черновецкого, а ныне так называемом «смотрящем» по Киеву Денисе Комарницком. Ранее СМИ сообщали, что в 2017 году он договорился с менеджером беглого экс-министра Александра Клименко о выводе из-под ареста и последующей продаже ряда объектов в Конча-Заспе.

Я подал заявление в НАБУ и Нацполицию о преступлении «смотрящего» Ермака — Комарницкого о том, как совершались действия, направленные на умышленное выведение имущества коррупционеров из-под ареста во избежание его спецконфискации, — отметил нардеп.

Именно для таких преступлений Ермак пытается поставить через парламент в АРМА «правильного» человека, которым будет руководить Комарницкий — партнер Тищенко, — написал Лерос в Фейсбук.

Нардеп-«слуга» добавил, что Ермак уже «следит» за АРМА, но «хочет большей эффективности для своей банды». Также Лерос напомнил о деле «вертолетных налоговиков» — фискалов, которые под руководством министра доходов и сборов времен Януковича Александра Клименко создали схему разворовывания бюджета и нанесли ущерб на 104 млрд грн.

Одной из таких компаний была ООО «Компания по управлению активами «Эксельсиор», имущество которой (в частности земельные участки) были арестованы с целью обеспечения спецконфискации.

У меня в распоряжении есть документы, которые однозначно свидетельствуют о совершении преступления Оксаной Чепижко, действовавшей в интересах «Эксельсиора», и Дениса Комарницкого, — отметил Лерос.

В прошлом году 23 мая Чепижко и Комарницкий заключили меморандум о приобретении имущества компании, которое уже находилось под арестом. 2 сентября его владельцем должен был стать Комарницкий.

По странному стечению обстоятельств, 2 сентября 2019 года следственным судьей Печерского районного суда Киева по ходатайству представителя «Эксельсиор» был отменен арест, наложенный на имущество общества… Любые решения об аресте объектов недвижимости сразу же отменялись другими судьями… Теперь это имущество у государства украли и именно для таких схем Ермаку нужна должность руководителя АРМА, — резюмировал Лерос.

Нардеп настаивает на том, что «человек» Ермака Комарницкий и Чепижко совершили действия, направленные на умышленное выведение имущества из-под ареста во избежание его возможной спецконфискации.