Вкрали вкрадене — витівки “людини” Єрмака з майном втікача Клименка перевірить Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n140843-vytivky-ludyny-iermaka-z-maynom-vtikacha-klymenka-pereviryt-nacpoliciya.html

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Гео Лерос, нардеп від «Слуги народу», заявив, що відомості про злочин «людини» глави Офісу президента Андрія Єрмака Дениса Комарницького перевірятиме Нацполіція. «Слуга» оприлюднив документи на підтвердження своїх слів.

Факт того, як майно міністра грабіжника доходів і зборів Клименка було вкрадено з Агентства розшуку та управління активами, вкрадених Януковичем буде розслідувано. Яка іронія, люди Ермака вкрали крадене, — написав Лерос на своїй сторінці у Фейсбук.

Йдеться про колишнього депутата Київради і соратника Леоніда Черновецького, а нині так званий «смотрящого» за Києвом Дениса Комарницького. Раніше ЗМІ повідомляли, що у 2017 році він домовився з менеджером втікача екс-міністра Олександра Клименка щодо виведення з-під арешту і подальшого продажу низки об'єктів у Конча-Заспі.

Я подав заяву про злочин в НАБУ та Нацполіцію щодо «смотрящего» Єрмака — Комарницького про те, як вчинялися дії, направлені на умисне виведення майна корупціонерів з-під арешту з метою уникнення його спеціальної конфіскації, — зазначив нардеп.

Саме для таких злочинів Єрмак намагається поставити через парламент в АРМА «правильну» людину, якою керуватиме Комарницький — партнер Тищенка, — написав Лерос у Фейсбук.

Нардеп-«слуга» додав, що Єрмак вже «наглядає" за АРМА, але «хоче більшої ефективності для своєї банди». Також Лерос нагадав про справу «вертолітних податківців» — фіскалів, які під керівництвом міністра доходів і зборів часів Януковича Олександра Клименка створили систему розкрадання бюджету і нанесли збитків на 104 млрд грн.

Однією з таких компаній була ТОВ «Компанія з управління активами «Ексельсіор», майно якої (зокрема земельні ділянки) було арештовано з метою забезпечення спецконфіскації.

У мене в розпорядженні наявні документи, які однозначно свідчать про вчинення злочину Оксаною Чепіжко, яка діяла в інтересах «Ексельсіор», та Денисом Комарницьким, — зазначив Лерос.

Торік 23 травня Чепіжко та Комарницький уклали меморандум про придбання майна компанії, яке на той час вже було арештоване. 2 вересня його власником мав стати Комарницький.

За дивним збігом обставин, 2 вересня 2019 року слідчим суддею Печерського районного суду Києва за клопотанням представника «Ексельсіор» скасовано арешт, накладений на майно товариства… Будь-які рішення про арешт об'єктів нерухомості відразу ж скасовувались іншими суддями… Тепер це майно у держави вкрали і саме для таких схем Єрмаку потрібна посада керівника АРМА, — резюмував Лерос.

Нардеп наполягає на тому, що «людина» Єрмака Комарницький та Чепіжко вчинили дії, направлені на умисне виведення майна з-під арешту з метою уникнення його можливої спецконфіскації.