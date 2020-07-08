Компенсации за задержку пенсий и зарплат предлагают установить в Кабмине. Фото:

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Кабинет министров Украины предлагает платить украинским гражданам компенсации за задержку денежных выплат.

Правительство 8 июля рассмотрело законопроект о перечне видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам начисляется компенсация. Об этом сегодня сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

К таким выплатам предлагают включить ежемесячное денежное пожизненное содержание с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством.

Сюда же включат пенсию, социальные выплаты, стипендии, заработную плату и сумму индексации денежных доходов граждан.

Напомним, в апреле Кабинет министров Украины принял решение о выделении дополнительных 6 млрд грн Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.