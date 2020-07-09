Аркадий Бабченко. Фото: НВ

https://racurs.ua/n140888-babchenko-stal-terroristom-i-ekstremistom-v-rossii.html

Ракурс

Журналист Аркадий Бабченко, который в феврале 2017 года покинул Российскую Федерацию, внесен Федеральной службой по финансовому мониторингу РФ в список экстремистов и террористов.

Об этом свидетельствует запись на сайте «Росфинмониторинга».

Каковы причины внесения имени Бабченко в этот перечень, на сайте не сообщается.

Журналист отреагировал на сообщение о внесение его в перечень террористов и экстремистов. Он заявил, что сообщение его застало врасплох, когда он занимался приготовлением обеда на кухне. Кроме того, ровно в 13.00 ему пришло уведомление, что он больше не может использовать карточку «Яндекс» в Apple pay.

Как известно, Бабченко после отъезда из России некоторое время жил в Праге, а затем начал работать на крымскотатарском телеканале ATR в Киеве.

29 мая 2018 года появилась информация об убийстве Бабченко в Киеве, но уже на следующий день глава СБУ Василий Грицак и генпрокурор Юрий Луценко сообщили, что журналист жив. По словам чиновников, смерть Бабченко была инсценирована специально, чтобы задержать заказчика убийства российского журналиста.

Как ранее писал «Ракурс», в конце июня заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев объявлен в международный розыск Следственным комитетом Российской Федерации. В ответ на это Муждабаев опубликовал в Facebook пост, в котором «поблагодарил гестапо русского рейха за высокую оценку» его участия в борьбе с российской агрессией.