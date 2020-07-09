Пленки Деркача. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n140892-plenki-derkacha-na-lubeznosti-putina-i-poroshenko-otreagirovali-v-kremle.html

Ракурс

Новые «пленки Деркача», которые были опубликованы 9 июля, обсуждают и в России. В частности, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что не слышал об этих записях.

Он также рассказал, что разговоры глав государств проходят в закрытом режиме. Об этом он сказал в комментарии ТАСС, отвечая на вопрос, является ли запись разговора достоверной.

Песков отметил, что не знает, как кто-либо мог бы сделать запись разговоров президентов.

Но я не знаю просто, о чем вы говорите, мы не знакомы с этой публикацией, — добавил Песков.

Как писал «Ракурс», речь идет о записи разговора якобы между Порошенко и Путиным, который состоялся 30 апреля 2015 года. В частности, главы государств якобы говорили о миротворцах на Донбассе. После этого главы государств начали обмениваться любезностями. В частности, Путин похвалил Порошенко за высокий рейтинг, а на прощание сказал тогдашнему президенту Украины: «Обнимаю».