Голод в Індії. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n140894-vbie-bilshe-ludey-nij-koronavirus-nazvano-golovnu-zagrozu-ludstvu.html

Ракурс

Від голоду, який спричинить коронавірус, вже до кінця року помре більше людей, ніж від самої хвороби.

До проблемних регіонів відносять Ємен, Конго, Афганістан, Венесуелу, Західну Африку, Судан, Сирію та Гаїті. Ці країни першими зазнають проблем із постачанням їжі. Про це повідомляє міжнародне об'єднання для боротьби з бідністю у світі Oxfam, передає BBC.

За підрахунками експертів, щодня від голоду, пов’язаного з пандемією коронавірусу, можуть помирати 12 тис. осіб. Найбільше постраждають слабкі економіки, які не здатні пережити коронакризу.

До голоду у світі призведе низка факторів, серед яких:

безробіття;

збитки виробників їжі від карантину;

труднощі з доставкою допомоги нужденним.



Раніше представники ООН попереджали, що коронавірус може спричинити наймасштабніший голод із часів Другої світової війни.



Наразі понад 800 млн людей у світі страждають від голоду. Якщо не докласти зусиль для подолання наслідків коронакризи, голод загрожуватиме мільярду осіб.



Нагадаємо, експерти вже заявляли, що світу загрожує глобальний голод «біблійного масштабу». За прогнозом ООН, до кінця 2020 року з проблемою нестачі продовольства можуть зіткнутися ще 265 млн осіб у світі.