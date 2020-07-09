Електронні лікарняні в Україні. Фото: bukovyna.online

https://racurs.ua/ua/n140895-elektronni-likarnyani-v-ukrayini-zapuskaut-u-testovomu-rejymi.html

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Міністерство охорони здоров’я в тестовому режимі запускає електронні лікарняні на базі сервісу Пенсійного фонду.

Наразі в електронній системі охорони здоров’я розробляється базовий функціонал електронних медичних висновків. Один з таких висновків — тимчасові листи непрацездатності. Електронні лікарняні планують запустити в роботу в два етапи. Про це 9 липня повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер на прес-брифінгу, передає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, проект впроваджуватиметься в життя за двома моделями. Перша модель — спеціальний веб-інтерфейс розробляється на сайті ПФУ, де лікар за допомогою електронного цифрового підпису може вносити інформацію про пацієнта про його тимчасову непрацездатність. Ця інформація автоматично надаватиметься всім службам із бази даних Пенсійного фонду. МОЗ до 10 липня приймає від усіх відповідних медустанов, які хочуть брати участь у тестуванні цієї системи, форми реєстрації.

Крім того, паралельно розробляється цільова модель електронних лікарняних, яка буде впроваджена в компонент eHealth і почне роботу на початку 2021 року. Ця модель полягає в тому, що коли в базі даних eHealth є дані про пацієнта, лікар зможе виписувати е-лікарняні з мінімальною кількістю дій.

Нагадаємо, колишній міністр Кабміну Дмитро Дубілет заявляв, що в Україні заявляться електронні лікарняні. Чиновник зазначав, що завдяки цьому проекту у минуле відійдуть листки непрацездатності на паперових бланках.