Скандал у Рівному, фото — Високий замок

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Ракурс

Скандал у пансіонаті для літніх людей буде предметом розслідування поліції у Рівному. Омбудсмен Людмила Денісова розповіла про нелюдські умови утримання стареньких в приватному закладі «Тепло любих».

Її представники під час візиту зафіксували запах сечі, брудні матраци і випадки жорстокого поводження персоналу.

Денісова написала і про крики з підвалів, що лякають сусідів. Її представники у підвальному приміщенні виявили кімнати з матрацами зі слідами випорожнень та пластмасові відра.

Підопічних у цих приміщеннях не було, але люди, які живуть поруч, повідомили, що працівники пансіонату розповідали їм про утримання підопічних у підвалах. Також сусіди повідомили, що неодноразово чули з пансіонату крики про допомогу.

В одній з кімнат помітили жінку з синцем на обличчі. Дружина власника пансіонату пояснила, що рідні підопічної знають про цей випадок. Родичі цієї жінки були шоковані побаченим та звернулися до поліції із заявою.

Моніторингова група перервала візит і звернулася до поліції та прокуратури. Кримінальне провадження відкрили за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.

Омбдусмен пообіцяла й далі стежити за цією ситуацію. «Ракурс» повідомляв про декілька випадків інфікування коронавірусом у приватних геріатричних будинках, що трапилися навесні цього року, — в Одесі і на Київщині.