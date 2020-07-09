Вонь, грязь и крики из подвалов — так живут в пансионате для пожилых людей в Ровно, фото — Высокий замок

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Скандал в пансионате для пожилых людей будет предметом расследования полиции в Ровно. Омбудсмен Людмила Денисова рассказала о нечеловеческих условиях содержания стариков в частном учреждении «Тепло любимых».

Ее представители во время визита зафиксировали запах мочи, грязные матрасы и случаи жестокого обращения персонала.

Денисова написала и о криках из подвалов, пугающие соседей. Ее представители в подвальном помещении обнаружили комнаты с матрасами со следами испражнений и пластмассовые ведра.

Подопечных в этих помещениях не было, но живущие рядом люди сообщили, что работники пансионата рассказывали им о содержании подопечных в подвалах. Также соседи сообщили, что неоднократно слышали из пансионата крики о помощи.

В одной из комнат заметили женщину с синяком на лице. Жена владельца пансионата объяснила, что родные подопечной знают об этом случае. Родственники этой женщины были шокированы увиденным и обратились в полицию с заявлением.

Мониторинговая группа прервала визит и обратилась в полицию и прокуратуру. Уголовное производство открыли по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение), ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

Омбдусмен пообещала и дальше следить за этой ситуацией. «Ракурс» сообщал о нескольких случаях инфицирования коронавирусом в частных гериатрических домах, произошедших весной этого года, — в Одессе и Киевской области.