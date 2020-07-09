Электронные больничные в Украине. Фото: bukovyna.online

https://racurs.ua/n140895-elektronnye-bolnichnye-v-ukraine-zapuskaut-v-testovom-rejime.html

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Министерство здравоохранения в тестовом режиме запускает электронные больничные на базе сервиса Пенсионного фонда.

Сейчас в электронной системе здравоохранения разрабатывается базовый функционал электронных медицинских заключений. Один из таких выводов — временные листы нетрудоспособности. Электронные больничные планируют запустить в работу в два этапа. Об этом 9 июля сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер на пресс-брифинге, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, проект будет внедряться в жизнь с двумя моделями. Первая модель — специальный веб-интерфейс разрабатывается на сайте ПФУ, где врач с помощью электронной цифровой подписи может вносить информацию о пациенте о его временной нетрудоспособности. Эта информация автоматически будет предоставляться всем службам из базы данных Пенсионного фонда. Минздрав до 10 июля принимает от всех соответствующих медучреждений, которые хотят участвовать в тестировании этой системы, формы регистрации.

Кроме того, параллельно разрабатывается целевая модель электронных больничных, которая будет внедрена в компонент eHealth и начнет работу в начале 2021 года. Эта модель заключается в том, что, когда в базе данных eHealth есть данные о пациенте, врач сможет выписывать е-больничные с минимальным количеством действий.

Напомним, бывший министр Кабмина Дмитрий Дубилет заявлял, что в Украине появятся электронные больничные. Чиновник отмечал, что благодаря этому проекту в прошлое отойдут листки нетрудоспособности на бумажных бланках.