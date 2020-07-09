Знесений шлагбаум аукнувся «слузі» кримінальною справою. Фото: УСІ

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Кримінальне провадження відкрила Нацполція Одеси за фактом знесення шлагбаумів і будок охорони на пляжах 13-ї станції Великого Фонтану та Ланжерону в Одесі.

Підставою для відкриття кримінального провадження стали заяви власників знищених об'єктів, підприємців Оксани Степанюк та Наталії Кушнір, повідомляє «Думська».

У поліції це правопорушення кваліфікують за ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб).

Як відомо, вищевказані об'єкти були знесені вчора, 8 липня, активістами з громадської організації «На благо Одеси», які вважають шлагбауми незаконними. У знищенні шлагбаумів і будок охорони також активну участь брав нардеп із партії «Слуга народу» Артем Дмитрук.

Саме цей нардеп під час передвиборної кампанії влаштовував показовий демонтаж цих об'єктів у серпні 2019 року. Однак, кілька днів тому шлагбауми знову з’явилися на старому місці і за проїзд до моря водіям доводилося платити.

Слід уточнити, що питання законності шлагбаумів розглядається в апеляційному суді. Степанюк оскаржує рішення суду, яким шлагбауми визнані незаконними. Спочатку апеляцію Степанюк повинні були розглянути у лютому, але слухання перенесли на травень. Потім дату слухання справи і зовсім перенесли на жовтень 2020 року. Таке затягування розгляду справи дозволяє підприємцям збирати плату за проїзд на протягом усього курортного сезону.