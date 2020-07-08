Чому Порошенка залишили без запобіжного заходу

Порошенка залишили без запобіжного заходу. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n140847-chomu-poroshenka-zalyshyly-bez-zapobijnogo-zahodu.html

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Петро Порошенко, екс-президент України, не матиме запобіжного заходу, який суд намагався обрати йому кілька тижнів.

Суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк не ухвалив рішення, оскільки прокурори сьогодні заявили про завершення досудового розслідування у справі, за якою мав бути обраний запобіжний захід. Тепер матеріали слідства надані для ознайомлення Порошенку та його захисту, після чого підуть до суду.

Раніше ж планувалося, що досудове розслідування у справі Порошенка, яка стосується кадрових призначень у Службі зовнішньої розвідки і до сьогодні розглядалася судом, триватиме до жовтня.

Між тим, раніше сьогодні стало відомо про закриття іншої справи стосовно Порошенка. Йдеться про розслідування за фактом продажу його заводу «Кузня на Рибальському». Очільник слідчої групи Державного бюро розслідувань (ДБР) Олег Корецький заявив про тиск, який чинився на слідчих із метою кримінального переслідування Порошенка.

Як відомо, стосовно екс-президента відкрили близько 20 кримінальних проваджень.