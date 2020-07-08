Почему Порошенко оставили без меры пресечения

Порошенко оставили без меры пресечения. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n140847-pochemu-poroshenko-ostavili-bez-mery-presecheniya.html

Ракурс

У Петра Порошенко, экс-президента Украины, не будет меры пресечения, которую суд пытался избрать ему несколько недель.

Судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк не смог вынести решение, поскольку прокуроры сегодня заявили о завершении досудебного расследования по делу, в рамках которого должны были избрать меру пресечения. Теперь материалы следствия предоставлены для ознакомления Порошенко и его защите, после чего пойдут в суд.

Ранее же планировалось, что досудебное расследование по делу Порошенко, которое касается кадровых назначений в Службе внешней разведки и до сегодняшнего дня рассматривалось судом, продлится до октября.

Между тем, ранее сегодня стало известно о закрытии другого дела в отношении Порошенко. Речь идет о расследовании по факту продажи его завода «Кузница на Рыбальском». Глава следственной группы Государственного бюро расследований (ГБР) Олег Корецкий заявил о давлении, оказываемом на следователей с целью уголовного преследования Порошенко.

Как известно, в отношении экс-президента открыли порядка 20 уголовных производств.