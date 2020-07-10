Нідерланди подають до суду позов проти РФ через катастрофу МН17. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n140948-niderlandy-podaut-do-sudu-pozov-proty-rf-cherez-katastrofu-mn17.html

Ракурс

Авіакатастрофа малайзійського пасажирського «Боїнга» рейсу MH17 сталася у небі над окупованим Донбасом шість років тому, але тільки зараз уряд Нідерландів заявив про намір подати позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв’язку з цією трагедією.

Нідерланди вважають Росію винною у цій авіакатастрофі, хоча Кремль заперечує свою причетність до падіння MH17, пише Reuters.

Слід зазначити, що дві третини усіх жертв цієї авіакатастрофи були громадянами Нідерландів.

Нідерланди про своє рішення поінформували Радбез Організації Об'єднаних Націй. У повідомленні йдеться про те, що Нідерланди подають позов до ЄСПЛ, щоб домогтися справедливості та притягти до відповідальності винних у загибелі усіх 298 жертв авіакатастрофи.

Як раніше писав «Ракурс», заступник голови МЗС України Євген Єнін заявив, що окрім покарання винних у катастрофі MH17, Україна також намагається притягнути Росію до відповідальності за порушення міжнародного права.