Всемирный день шоколада. Фото: Kurgan.ru

https://racurs.ua/n140959-vkusnyy-prazdnik-vsemirnyy-den-shokolada-otmechaut-11-iulya.html

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11 июля праздник — Всемирный день шоколада. Этот вкусный праздник придумали французы, а впервые он был проведен в 1995 году. Праздник быстро стал популярным и теперь ежегодно отмечается в странах Евросоюза, а также за его пределами.

Историки считают, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли его «пищей богов». Испанские конкистадоры, которые впервые доставили шоколад в Европу, окрестили лакомство «черным золотом» и использовали для укрепления физических сил и выносливости.

Сначала потребление шоколада в Европе ограничивалось лишь аристократическими кругами. Лишь в начале XX-го века после появления промышленного производства шоколадом смогли насладиться и люди, не относящиеся к аристократии.

Наукой установлено, что темные сорта шоколада стимулируют выброс эндорфинов — гормонов счастья, которые воздействуют на центр удовольствия, улучшают настроение и поддерживают тонус организма.

Существует также гипотеза, что шоколад обладает «противораковым» эффектом и способен замедлять процессы старения. Это лакомство способно повысить настроение большинству населения земли, хотя и может являться причиной появления лишних килограммов.

Кроме того, ежегодно 11 июля отмечается Всемирный день народонаселения. На данный момент общее количество людей, населяющих Землю, составляет около 7,8 млрд человек. С 1990 года наблюдается замедление темпов роста населения нашей планеты.

Всемирный день народонаселения был учрежден резолюцией Генассамблеи Организации Объединенных Наций в декабре 1990 года.

В XXIвеке особенно остро стал рассматриваться вопрос глобального потепления на Земле, причинами которого является общий рост населения и экстенсивная деятельность человечества, которая негативно сказывается на земных ресурсах и окружающей среде, а также приводит к необратимым последствиям.

Поэтому целью праздника является привлечение внимания к вопросам народонаселения, программам общего развития и поиску решения общих проблем человечества.

Этот день в истории.

11 июля происходили такие события: