Всесвітній день шоколаду. Фото: Kurgan.ru

https://racurs.ua/ua/n140959-smachne-svyato-vsesvitniy-den-shokoladu-vidznachaut-11-lypnya.html

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11 липня свято — Всесвітній день шоколаду. Це смачне свято придумали французи, а вперше воно було проведено у 1995 році. Свято швидко стало популярним і тепер щорічно відзначається у країнах Євросоюзу, а також за його межами.

Історики вважають, що першими навчилися робити шоколад ацтеки. Вони називали його «їжею богів». Іспанські конкістадори, які вперше доставили шоколад до Європи, називали ласощі «чорним золотом» і використовували для зміцнення фізичних сил та витривалості.

Спочатку споживання шоколаду в Європі обмежувалося лише аристократичними колами. Лише на початку XX-го століття після появи промислового виробництва шоколадом змогли насолодитися люди, які не відносяться до аристократії.

Наукою встановлено, що темні сорти шоколаду стимулюють викид ендорфінів — гормонів щастя, які впливають на центр задоволення, покращують настрій та підтримують тонус організму.

Існує також гіпотеза, що шоколад має «протираковий» ефект і здатний сповільнювати процеси старіння. Ці ласощі здатні підвищити настрій більшості населення землі, хоча і можуть бути причиною появи зайвих кілограмів.

Крім того, щорічно 11 липня святкують Всесвітній день народонаселення. Наразі загальна кількість людей, що населяють Землю, становить близько 7,8 млрд осіб. Із 1990 року спостерігається уповільнення темпів зростання населення нашої планети.

Всесвітній день народонаселення був встановлений резолюцією Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй у грудні 1990 року.

У XXI столітті особливо гостро постало питання глобального потепління на Землі, причинами якого є загальне зростання населення та екстенсивна діяльність людства, яка негативно позначається на земних ресурсах та навколишньому середовищу, а також призводить до незворотних наслідків.

Тому метою свята є привернення уваги до питань народонаселення, програм загального розвитку та пошуку вирішення спільних проблем людства.

Цей день в історії.

11 липня відбувалися такі події: