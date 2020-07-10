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Ракурс
Угорський сепаратист-провокатор затриманий на Закарпатті. Фото: 112 Україна

Угорського сепаратиста-провокатора затримали на Закарпатті (ФОТО, ВІДЕО)

10 лип 2020, 21:19
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Угорський сепаратист-провокатор був затриманий на Закарпатті. Житель Ужгорода займався збором підписів за скасування Тріанонського мирного договору 1920 року, згідно з яким Угорщина втратила частину своїх територій, у тому числі і частину земель сучасної Закарпатської області.

Його співучасником був громадянин Угорщини. Сепаратисти намагалися дестабілізувати ситуацію на Закарпатті і закликали до зміни кордонів України, повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області.

Співробітники Служби безпеки України виявили факти розробки стратегій оскарження у міжнародних інстанціях Тріанонського договору і залучення громадян України до реалізації цих стратегій.

Анкети для збору підписів. Фото: Прокуратура Закарпатської областіБуло встановлено, що у бюлетенях, які використовувалися зловмисниками для анкетування наших співвітчизників, містилися заклики до порушення територіальної цілісності України.

Анкети для збору підписів. Фото: Прокуратура Закарпатської області

Організатору анкетування оголошено про підозру в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).


Перевіряється інформація про можливу причетність до антиукраїнської діяльності інших осіб та організацій.

Як раніше писав «Ракурс», у соцмережах розігнався міф про те, що один з українських районів підпаде під керівництво угорців. Багато хто переконаний, що це рішення є поступкою Будапешту та здачею національних інтересів.

Джерело: Ракурс


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