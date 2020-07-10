Марія Матіос. Фото: molbuk.ua

https://racurs.ua/ua/n140957-za-romanom-mariyi-matios-bukova-zemlya-provedut-chotyry-perfomansy-na-bukovyni-video.html

Ракурс

Чотири перфоманси за романом Марії Матіос «Букова земля» пройдуть на Буковині наприкінці липня — початку серпня цього року. Ідея проведення перформанс-інтерпретації належить Любові Добровольській, а втілити ідею у життя допоможе творчий колектив центру культури Буковини. У реалізації проекту приймають участь культурно-мистецькі та наукові співтовариства Чернівців, а також молодіжна рада.

У центрі перфомансів буде контекстне прочитання і рефлексія навколо структурних частин роману, повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

Модераторами заходу виступлять кандидат філологічних наук, письменниця Інга Кейван та історик і журналіст Юрій Чорней. А втіленням задуму будуть займатися письменники і актори Чернівців у діалозі з експертами-науковцями.

Роман-панорама «Букова земля» дає можливість по-новому подивитися на історію Буковини, змушує загострити увагу на важливих деталях і підкреслює певні смисли. Із роману можна дізнатися, яка справжня аристократія Буковини. У книзі піднімається питання, чому війна залишає після себе або сивих, або мертвих. Читач дізнається, де серце букової землі і зрозуміє, чому кінець світу неможливий.

Інтригуючий промо-ролик вже можна переглянути на YouTube. Для зйомок були використані костюми з колекції заслуженого діяча мистецтв України, директора центру культури Буковини Миколи Шкрібляка, який також надав цінні етноконсультації.

Час і місце проведення кожного з пеформансів організатори назвуть вже незабаром.

Як раніше писав «Ракурс», роман «Букова земля» охоплює 225 років історії, дві світові війни і конфлікт на сході України. В основу твору покладено 550 реальних персонажів та глибоке дослідження подій.