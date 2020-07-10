Адвокати налагодили виготовлення метамфетаміну. Фото: filmpro.ru

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Ракурс

Двоє адвокатів із Дніпра очолювали групу наркоторговців, яка займалася контрабандою прекурсорів, а також виготовленням та реалізацією наркотиків. Правоохоронці затримали п’ятьох членів цієї групи.

Слідство вважає, що затримані особи купували у громадян Єгипту прекурсоровмісткі препарати, які протягом 2019−2020 років незаконно доставлялися до України. Із отриманих прекурсорів наркоторговці виготовляли метамфетамін. Наркотик збувався на території Дніпропетровської області, повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

Під час обшуків у приміщеннях фігурантів справи виявлено та вилучено понад 10 кг прекурсоровмістких речовин, метамфетамін, обладнання для його виготовлення та фасування, а також грошові кошти у сумі близько 60 тис. дол.

Зараз усім членам групи оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305 і ч. 2 ст. 307 КК України (контрабанда прекурсорів у особливо великих розмірах; незаконне виготовлення, зберігання та збут наркотичних засобів). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманим у виді тримання під вартою.

Правоохоронці займаються встановленням інших причетних до злочину осіб.

Як раніше писав «Ракурс», на півдні України правоохоронці викрили дві нарколабораторії. Одна з нарколабораторій із виробництва метамфетаміну була обладнана прямо у квартирі.