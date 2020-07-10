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Ракурс
Адвокаты наладили производство метамфетамина. Фото: filmpro.ru

Во все тяжкие — адвокаты-наркоторговцы задержаны в Днепре (ФОТО)

10 июл 2020, 19:24
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Два адвоката из Днепра возглавляли группу наркоторговцев, которая занималась контрабандой прекурсоров, а также изготовлением и реализацией наркотиков. Правоохранители задержали пятерых членов этой группы.

Следствие считает, что задержанные лица приобретали у граждан Египта прекурсоросодержимые препараты, которые на протяжении 2019−2020 годов незаконно доставлялись в Украину. Из полученных прекурсоров наркоторговцы изготовляли метамфетамин. Наркотик сбывался на территории Днепропетровской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Адвокаты наладили производство метамфетамина. Фото: Прокуратура Днепропетровской области

Во время обысков в помещениях фигурантов дела выявлено и изъято более 10 кг прекурсоросодержимых веществ, метамфетамин, оборудование для его изготовления и фасовки, а также денежные средства в сумме около 60 тыс. долл.

Адвокаты наладили производство метамфетамина. Фото: Прокуратура Днепропетровской области

Сейчас всем членам группы объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 305 и ч. 2 ст. 307 УК Украины (контрабанда прекурсоров в особо крупных размерах; незаконное изготовление, хранение и сбыт наркотических средств). Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным в виде содержания под стражей.

Адвокаты наладили производство метамфетамина. Фото: Прокуратура Днепропетровской области

Правоохранители занимаются установлением других причастных к преступлению лиц.


Адвокаты наладили производство метамфетамина. Фото: Прокуратура Днепропетровской области

Как ранее писал «Ракурс», на юге Украины правоохранители разоблачили две нарколаборатории. Одна из нарколабораторий по производству метамфетамина была оборудована прямо в квартире.

Источник: Ракурс


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