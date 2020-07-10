Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n140955-vstup-do-ukrayinskyh-vyshiv-bez-zno-teper-mojlyvyy-zelenskyy-pidpysav-novyy-zakon.html

Ракурс

Вступ до вишів України для деяких категорій абітурієнтів тепер став можливим без складання зовнішнього незалежного оцінювання. Сьогодні, 10 липня, президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Закону України „Про вищу освіту“ щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей» № 744-IX.

Зеленський заявив, що Україна бореться за молодь, яка опинилася за лінією розмежування. Таких випускників необхідно заохочувати і залучати до здобуття вищої освіти на підконтрольній Україні території, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Тепер абітурієнти з окупованих територій Донбасу і Криму зможуть вступати до українських вишів за квотою, розмір якої визначає Міністерство освіти і науки.

Для зазначеної категорії абітурієнтів вступ буде відбуватися за результатами вступних іспитів або на підставі ЗНО — за власним розсудом.

Раніше вступ за квотою передбачався лише для жителів тимчасово окупованого Криму і Севастополя та лише до обмеженого переліку вишів.

Як раніше писав «Ракурс», український парламент скасував ЗНО для абітурієнтів із окупованого Донбасу, Криму та лінії розмежування на сході України.